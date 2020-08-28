Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым менять политику ФРГ по отношению к России.

"Я не думаю, что мы должны ее менять", - сказала она в пятницу, выступая на ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами "снова и снова напрягают германо-российские и европейско-российские отношения", тем не менее, отношения надо сохранять.

"В любом случае мы всегда говорили, что должны оставаться с Россией в переговорах. Есть много международных тем, например, если думать о Сирии, о Ливии, где Россия, выходя за двусторонние отношения, является геостратегическим игроком, с которым надо оставаться в переговорах", - указала канцлер.

"Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией. Россия – огромная страна с долгой и большой культурой, и эта кривая напряжения (. . .), очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы", - добавила Меркель.

Ранее была вероятность, что Меркель может пойти на изменение политики Германии в отношении РФ после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который, по утверждению немецких врачей, был все-таки отравлен. Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. Позднее омские врачи попросили немецких коллег из клиники Charite, куда на лечение был переправлен политик, объяснить вывод об отравлении Навального.

Свою роль в ухудшении российско-германских отношений может сыграть социально-политический кризис в Белоруссии, обострившийся после президентских выборов в республике, состоявшихся 9 августа. Германия исходит из того, что президент РФ Владимир Путин может так или иначе повлиять на обстановку в Белоруссию. Победителем на выборах там объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Путин 27 августа сообщил, что Лукашенко попросил его "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов" в помощь ему для стабилизации обстановки в стране. В Кремле надеются​​​​​​​, что резерв силовиков Минску не пригодится.