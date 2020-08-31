Семь сотрудников МВД Южной Осетии арестованы из-за смерти задержанного

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Южной Осетии арестовали семерых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий по резонансному делу о смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева, после которой в республике начались акции протеста.

"В числе подозреваемых сотрудников МВД - Алан Багаев, Сергей Козонов, Ирбег Сланов, Марат Хугаев, Заур Гогичаев, Андрей Джиоев и Артур Тадтаев. Обвинение им еще не предъявлено, идет следствие", - сказал журналистам в понедельник следователь Генпрокуратуры Эдуард Танделов. Их арестовал Цхинвальский городской суд.

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, по неосторожности повлекшее смерть человека).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Южной Осетии допросила восемь сотрудников МВД, они были отстранены от должностей. Их имена не разглашались в интересах следствия.

В Южной Осетии в понедельник прошли похороны Джабиева. Тысячи цхинвальцев пришли на главную площадь города, в том числе глава государства Анатолий Бибилов и депутаты парламента.

В понедельник вечером жители столицы вновь вышли на несанкционированный митинг, требуя отставки генпрокурора и наказания всех виновных в гибели молодого человека.

Джабиев был задержан по подозрению в совершенном 17 августа покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. 28 августа подозреваемого с многочисленными гематомами доставили больницу Цхинвала, где он умер в реанимации, не приходя в сознание.

Вечером того же дня на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг. Люди требовали расследования причин смерти Джабиева, отставки министра внутренних дел и правительства республики, а также созыва сессии парламента.

К собравшимся вышел президент Южной Осетии Бибилов, сообщивший об отстранении от должности главы МВД. Позднее стало известно и об отставке правительства. Глава государства заверил, что смерть молодого человека будет расследоваться объективно.