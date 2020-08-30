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Суд в Харькове арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус в районе города Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.

"Избрали (меру пресечения - ИФ) шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня еще трем планируется", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Вечером 27 августа вблизи Люботина в Харьковской области на автодороге неизвестные заблокировали автомобилем Mitsubishi микроавтобус Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из Mercedes'а вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате пострадали и были госпитализированы четыре человека.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области.

В Нацполиции Украины по Харьковской области сообщили, что по факту обстрела автобуса открыто два уголовных производства по статьям о покушении на убийство и хулиганстве УК Украины.

Украина Харьковская область Люботин

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