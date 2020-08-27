Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Два дела возбуждено после обстрела автобуса в Харьковской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уголовные производства по статьям о покушении на убийство и хулиганстве УК Украины открыты по факту обстрела автобуса общественного объединения "Патриоты - За жизнь" (ОПЗЖ) в четверг вечером вблизи города Люботин в Харьковской области, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Украины по области.

"Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента были доставлены в больницу четыре человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - ранения резиновыми пулями.

Машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия, говорится в сообщении.

В то же время народный депутат Илья Кива (ОПЗЖ) утверждает, что задержаны не все нападавшие, а только часть тех, кто передвигался на двух автомобилях, ранее замеченных в Полтаве вблизи места проведения собрания городской организации ОПЗЖ.

"Продолжается план перехват и поиск остальных четырех автомобилей на которых скрылись преступники", - написал Кива в своем телеграм-канале.

В четверг вечером на дороге возле Люботина неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля вышли несколько человек, обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Народный депутат, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявлял, что к нападению причастны члены партии "Национальный корпус".

"Две машины из шести нападавших задержаны. Это Азов и Нацкорпус - ехали из Полтавы, где должны были напасть на руководителей нашей политической силы. Не успели. По дороге в Харьков напали на наш автобус", - написал он в фейсбуке.

В "Национальном корпусе" отвергли причастность к нападению на автобус.

"Политическая партия "Национальный Корпус", так же как и полк "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии в четверг вечером.

Украина Харьковская область Люботин ОПЗЖ

Новости по теме

Новости

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Автобус расстрелян вблизи Люботина Харьковской области

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Пандемия коронавируса

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');