Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число задержанных на акции протеста в воскресенье в Минске, по данным на 18:00 местного времени, достигло 140 человек, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, в воскресная акция протеста сопровождалась задержаниями, в центр города стягивалась спецтехника.

По данным сайта by.tribuna.com, среди задержанных были двое футболистов клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько. Их забрали в милицию за повреждение служебного микроавтобуса.

Новость дополняется