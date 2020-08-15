Трамп обязал ByteDance отказаться от активов в США, связанных с TikTok

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действие на территории США китайского приложения TikTok.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку в 2017 году пекинской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии и стало TikTok.

"Комитет начал свое расследование сделки в ноябре прошлого года, и министр финансов США Стив Мнучин заявил в пятницу, что агентство завершило "исчерпывающий обзор" и "единогласно рекомендовало" Трампу разорвать сделку. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы исходящей от приложения TikTok для национальной безопасности ", - сообщает Белый дом.

Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.

На минувшей неделе Трамп подписал указ, согласно которому через 45 дней после публикации указа запрещаются все сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с владеющей TikTok ByteDance Ltd. Данное решение было обосновано угрозой национальной безопасности США, исходящей от китайских компаний - в частности, от приложения TikTok.

Ранее американские сенаторы приняли законопроект о запрете использования приложения TikTok на мобильных устройствах госслужащих в США.

Трамп также угрожал, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Между тем сообщалось, что компания Microsoft на переговорах с ByteDance о продаже TikTok обсуждают цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд. Кроме того, американские СМИ писали об интересе Twitter к ByteDance.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием и указав на ее противоречие принципам рыночной экономики, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО.