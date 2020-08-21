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Белорусским православным священникам напомнили о невмешательстве в политику

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Руководство Белорусской православной церкви напомнило духовенству, что они обязывались не участвовать в политике, чтобы не вызывать разделения в обществе.

"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - говорится в опубликованном разъяснении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества.

Там напомнили, что церковь "полагает не приличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы".

В документе выражается надежда на расследование компетентными органами "вопиющих случаев проявления жестокости" и содержится призыв к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию.

"Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - говорится в заявлении.

"Берегите себя и тех, кто вам дорог, не поддавайтесь на провокации, лукавые призывы и посулы, но во всяком деле поступайте, руководствуясь евангельским нравственным законом и законодательством Республики Беларусь", - призывают в синодальном отделе.

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