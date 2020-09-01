Основатели партии "Вместе" подтвердили победу Тихановской на выборах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Основатели белорусской партии "Вместе" заявили, что не отрицают победу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на президентских выборах.

"Мы полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года. Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых честных выборов", - говорится в заявлении.

При этом основатели партии рассчитывают на ее участие во всех политических процессах страны.

"Мы начинаем формирование долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси", - говорится в заявлении.

Создатели партии "Вместе" не отказываются от консолидированных требований белорусской оппозиции, но считают конституционную реформу одной из главных долгосрочных политических задач.

"Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте - добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико", - говорится в заявлении основателей партии.

Авторы заявления напомнили, что изменение Конституции было инициировано нами 19 июня путем проведения референдума и является одной из главных долгосрочных политических задач.

"Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления подчеркивают, что создание партии не затрагивает работу Координационного совета. "Координационный совет – единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны", - говорится в заявлении.

Возможный раскол оппозиции

Ранее в рядах белорусской оппозиции наметился раскол по принципиальному вопросу – о проведении в стране конституционной реформы: экс-претендент на пост президента страны Виктор Бабарико выступил за ее продвижение, бывшие кандидаты на пост главы государства Светлана Тихановская и Валерий Цепкало – против.

Накануне штаб экс-претендента на пост президента Белаурси Виктора Бабарико заявил о создании партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико, которое было записано перед его задержанием, в июне нынешнего года.

"Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое - проведение конституционной реформы. Это самая главная задача на сегодняшний день", - сказал Бабарико в видеообращении. Вторая задача, которую решает партия, это объединение гражданских инициатив, сказал Бабарико.

Тихановская о разногласиях

Светлана Тихановская во вторник, поддержав создание партии, указала на существенные разногласия.

"Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество – от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", - заявила Тихановская в своем Телеграм-канале.

"Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки", - подчеркнула Тихановская.

"Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", - сказала она.

Позднее во вторник Валерий Цепкало заявил в Телеграм-канале: "По поводу Конституции и переговоров. Повестка дня – убрать Лукашенко. Точка".

По словам Цепкало, "он (Лукашенко) утратил легитимность, его поддерживают только часть чиновников и 3 кольца охраны вокруг дворца независимости". "Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции", - сказал экс-кандидат в президенты.

За проведение конституционной реформы в Белоруссии активно выступаетЛукашенко.

Инициативу поддержали в Москве

Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент Беларуси предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров, выступая в МГИМО МИД России.