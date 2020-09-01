Еще двух членов совета белорусской оппозиции вызвали на допрос

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Еще двое членов Координационного совета (КС) вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в ближайшие дни, сообщила пресс-служба совета.

"Наталья Абрашина-Жадаева (представитель научного сообщества - ИФ) - 2 сентября, 10:00, Светлана Гатальская (соосновательница движения "Маршируй детка" - ИФ) - 3 сентября 10:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба проинформировала о вызове на допрос в СК трех других членов коордсовета - исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, лидера движения "За свободу" Юрия Губаревича и гендиректора исследовательского центра ИПМ Павла Данейко.

Ранее члены президиума Координационного совета вызывались в СК в качестве свидетелей по уголовному делу в связи с созданием совета, который власти посчитали антиконституционным.