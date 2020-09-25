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Страны Балтии расширили санкции в отношении властей Белоруссии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей белорусского руководства, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов.

Литва и Эстония сообщили, что внесли в "черный список" 98 должностных лиц, а Латвия – 101. В него включены судьи и работники силовых структур, сообщили в пятницу агентству BNS в МИД Литвы.

Глава ведомства Линас Линкявичюс заявил, что новый раунд санкций связан с прошедшей на этой неделе инаугурацией президента Александра Лукашенко. "Это самое малое, что мы можем сделать, реагируя на тех, кто избивал людей и, возможно, совершал преступления", - добавил министр.

Также он выразил сожаление из-за промедления Евросоюза с введением общих санкций. "Мы продолжаем работу над тем, чтобы было и европейское решение", - отметил Линкявичюс. По его словам, ЕС должен и далее добиваться совместных санкций и консультироваться по вопросам помощи жертвам репрессий.

В свою очередь, как сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, "в санкционном списке Латвии 101 представитель белорусского руководства, им бессрочно запрещен въезд в Латвию".

МИД Латвии подчеркивает, что "белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам – продолжается дискредитация демонстраций, применение непропорциональной силы, блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители информации".

Тем временем в эстонском дипведомстве отмечают, что включенные в санкционный список лица "играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных манифестантов". "Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", - сообщили в МИД.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал власти Белоруссии "незамедлительно прекратить насилие над народом Беларуси" и потребовал "безо всяких условий освободить всех задержанных политических заключенных".

В конце августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще нескольких десятков должностных лиц.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине дипломатических споров.

США и Великобритания также обещают ввести санкции в отношении белорусского режима.

Латвия Литва Эстония Белоруссия

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