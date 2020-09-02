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Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой и 22 млрд рублей на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Актер долго болел и скончался от онкологического заболевания. Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, на его счету более 100 ролей в театре и кино.

- Умерла актриса Ирина Печерникова. Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино скончалась на 75-м году жизни. Печерникова известна по ролям в фильмах "Доживем до понедельника", "Два капитана", "Первая любовь", "По собственному желанию" и других.

- Правительство РФ дополнительно выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Также более 321 млн рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства и еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Почти 80 человек были задержаны на акциях протеста 1 сентября в Минске, сообщил правозащитный центр "Весна". Многих из них отпустили, но часть задержанных, в числе которых есть журналисты, оставили в изоляторах на ночь до суда.

- У США нет права инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана, подтвердили участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий на заседании в Вене. Они напомнили, что США в 2018 году в одностороннем порядке объявили о прекращении своего участия в СВПД.

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