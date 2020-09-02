Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, согласно сообщению на сайте российского правительства, более 321 млн рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.

Как отмечается, поддержать медицинских и социальных работников ранее ранее распорядился президент РФ Владимир Путин.

В правительстве добавили, что Мишустин, выступая на заседании правительства 27 августа, поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей.