Правозащитники сообщили о почти 80 задержанных на протестах в Минске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На акциях протеста 1 сентября в Минске, по предварительным данным, были задержаны 78 человек, сообщили правозащитники.

"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.

На данный момент правозащитники приводят список из 78 человек и отмечают, что он будет дополняться.

1 сентября в Минске прошли очередные несанкционированные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

В разных районах Минска прошли другие протестные акции, сообщали очевидцы.

При освещении акций протеста были задержаны шестеро журналистов. По данным портала TUT.BY, они останутся в РУВД Октябрьского района до утра среды, 2 сентября. Портал уточнил, что среди задержанных двое их журналистов - Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго. По данным белорусских СМИ, им может быть предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).