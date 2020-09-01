Участники СВПД отказали США в праве вернуть санкции ООН против Ирана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на заседании в Вене согласились, что поскольку США более не являются участниками СВПД, они не могут апеллировать к резолюции СБ ООН 2231, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Партнеры Ирана по СВПД не признают США стороной-участницей соглашения и не рассматривают ее как имеющую право задействовать механизмы СВПД или резолюции 2231", - приводит слова Аракчи агентство ИРНА.

"Совпадение взглядов среди участников (СВПД - ИФ) направляет важный сигнал миру о позиции членов СВПД", - заключил он.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники совместной комиссии по иранской ядерной сделке на заседании в Вене выразили готовность сделать все для сохранения этого соглашения.

Со своей стороны генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид также заявила, что оставшиеся участники СВПД подтвердили решимость сохранить это соглашение.

Антииранские санкции и США

В июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД. В частности, в резолюции говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и начать восстановление санкций в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

США в свою очередь добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

При этом Вашингтон грозился в случае, если ему не удастся добиться продления эмбарго, запустить предусмотренный СВПД так называемый механизм возврата всех отмененных резолюцией 2231 санкций ООН в отношении Ирана.