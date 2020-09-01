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Умерла актриса Ирина Печерникова

Умерла актриса Ирина Печерникова
Ирина Печерникова
Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров.

"Ирина Викторовна Печерникова скончалась, да это так", - сказал собеседник агентства.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Поступила в Школу-студии МХАТ, уже на втором курсе была приглашена в спектакль "Зима тревоги нашей". В 1966 году, по окончании школы-студии стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Также сыграла в таких фильмах, как "Доживем до понедельника", "Два капитана", "Первая любовь", "По собственному желанию" и других.

Хроника 05 января 2019 года – 01 сентября 2020 годаУмершие знаменитости
Ирина Печерникова

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