TUT.BY сообщил, что задержанные в Минске журналисты останутся в РУВД до утра

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шестеро журналистов, задержанных во вторник в Минске при освещении несанкционированной массовой акции, могут остаться в РУВД Октябрьского района до утра.

"Журналист TUT.BY Надежда Калинина, которая с другими коллегами была сегодня доставлена в РУВД Октябрьского района для проверки документов, сообщила, что всех шестерых задержанных журналистов оставляют на ночь в РУВД. (...)Завтра их будут судить за участие в несанкционированной акции", - сообщает портал tut.by.

Портал уточняет, что среди задержанных двое их журналистов – Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Белорусское бюро "Радио Свобода" в свою очередь сообщает, что журналистам предъявляется обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП).

Белорусская ассоциация журналистов БАЖ в своем телеграмм-канале потребовала немедленного освобождения задержанных коллег. "Это грубейшее нарушение законодательства", - подчеркивают в ассоциации.

Во вторник в белорусской столице прошла несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намеревались передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы президента.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали силовики. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Протестующие несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

В полдень милиция задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили. Спустя время, в районе стадиона "Динамо" на улице Кирова было задержано не менее десяти человек. При этом демонстранты пытались отбить задержанных.

После появилась информация о задержании нескольких журналистов "для проверки аккредитации"