Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

"Мы провели красную линию, мы очень ясно дали понять китайцам, россиянам, иранцам и другим... что, кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, тот столкнется с чрезвычайными последствиями", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он назвал РФ, КНР и Иран соперниками США и отметил, что наиболее масштабной программой по влиянию на выборы располагает Китай.

По словам советника, неважно, чего хотят эти страны и кому из кандидатов в президенты США отдают предпочтение - подобные попытки повлиять на ход выборов терпеть нельзя.

Сенаторы-демократы в четверг обратились с призывом к министру финансов США Стивену Мнучину ввести санкции в отношении России, в частности против ряда лиц, которые намерены вмешаться в американские выборы 2020 года.

Демократы ссылаются на опубликованный в августе доклад директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины об иностранной угрозе выборам, в котором в частности говорится, что Россия предпринимает попытки повлиять на исход американских выборов.