Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Трамп против голосования по почте из-за иностранного вмешательства

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против идеи голосования на выборах в ноябре по почте, так как считает этот метод ненадежным.

Выборы в США - 2020

"Я не хотел бы менять день выборов. Но в то же время я не хочу сфальсифицированных выборов", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, отправлять в день голосования миллионы бюллетеней по почте неразумно, потому что нет возможности защитить этот процесс от нарушений и от вмешательства извне.

"При таком варианте другим странам будет намного проще вмешаться в выборы. Ведь можно подделывать бюллетени", - пояснил президент США.

"И умные люди понимают все эти вещи, а глупые - наверное, нет", - добавил он, говоря о трудностях такого типа голосования.

Рассуждая о голосовании по почте, он подчеркнул, что объявления результатов пришлось бы ждать очень долго, причем неизвестно, можно ли этим результатам доверять.

"Мы хотим узнать результаты быстро, а не ждать их несколько недель или месяцев. А ведь можно так и не узнать, кто на самом деле победил (в случае голосования по почте - ИФ)", - заявил Трамп.

Комментируя свою публикацию в твиттере, в которой он задал вопрос, нет ли смысла перенести выборы на более поздний срок, Трамп сказал, что лишь стремился привлечь внимание к проблемам, которые возникнут в случае голосования по почте.

Трамп подчеркнул, что не возражает, если по почте свои бюллетени отправят те, кто физически не может проголосовать по месту жительства. Он рассказал, что сам так проголосует, потому что работает в Вашингтоне, а его избирательный участок - во Флориде. По словам президента, в таких случаях власти тщательно следят, чтобы не было нарушений.

Тема голосования по почте на выборах в ноябре 2020 года сейчас активно обсуждается в США. Это связано с опасениями, что из-за коронавируса будет невозможно провести "классические" выборы, на избирательных участках.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Накануне Трамп поднял вопрос о переносе дня голосования из-за ситуации с коронавирусом в стране.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ не увидел оснований для задержания "вагнеровцев" под Минском

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 30 июля

Пандемия коронавируса

Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса

Трамп не сможет самостоятельно перенести президентские выборы

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

ЕС вновь не разрешил въезд из России

ЕС вновь не разрешил въезд из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');