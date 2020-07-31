Трамп против голосования по почте из-за иностранного вмешательства

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против идеи голосования на выборах в ноябре по почте, так как считает этот метод ненадежным.

"Я не хотел бы менять день выборов. Но в то же время я не хочу сфальсифицированных выборов", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, отправлять в день голосования миллионы бюллетеней по почте неразумно, потому что нет возможности защитить этот процесс от нарушений и от вмешательства извне.

"При таком варианте другим странам будет намного проще вмешаться в выборы. Ведь можно подделывать бюллетени", - пояснил президент США.

"И умные люди понимают все эти вещи, а глупые - наверное, нет", - добавил он, говоря о трудностях такого типа голосования.

Рассуждая о голосовании по почте, он подчеркнул, что объявления результатов пришлось бы ждать очень долго, причем неизвестно, можно ли этим результатам доверять.

"Мы хотим узнать результаты быстро, а не ждать их несколько недель или месяцев. А ведь можно так и не узнать, кто на самом деле победил (в случае голосования по почте - ИФ)", - заявил Трамп.

Комментируя свою публикацию в твиттере, в которой он задал вопрос, нет ли смысла перенести выборы на более поздний срок, Трамп сказал, что лишь стремился привлечь внимание к проблемам, которые возникнут в случае голосования по почте.

Трамп подчеркнул, что не возражает, если по почте свои бюллетени отправят те, кто физически не может проголосовать по месту жительства. Он рассказал, что сам так проголосует, потому что работает в Вашингтоне, а его избирательный участок - во Флориде. По словам президента, в таких случаях власти тщательно следят, чтобы не было нарушений.

Тема голосования по почте на выборах в ноябре 2020 года сейчас активно обсуждается в США. Это связано с опасениями, что из-за коронавируса будет невозможно провести "классические" выборы, на избирательных участках.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Накануне Трамп поднял вопрос о переносе дня голосования из-за ситуации с коронавирусом в стране.