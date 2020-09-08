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Госдепартамент США продал здание экс-резиденции посла под Тель-Авивом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США продал здание близ Тель-Авива, где располагалась резиденция американского посла до переноса посольства США в Иерусалим, сообщает во вторник Associated Press.

"Покупатель был выбран исключительно потому, что его предложение было самым выгодным", - сообщили в посольстве.

В посольстве не сообщили имя покупателя и приблизительная стоимость, однако израильские СМИ предположили, что цена комплекса превышает 80 млн долларов. Официально резиденция будет освобождена весной 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, вскоре после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

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