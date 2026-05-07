Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику Католикоса всех армян

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Брат и племянник Католикоса всех армян Гарегина Второго Геворг и Амбарцум Нерсисяны освобождены из-под домашнего ареста.

В опубликованном в четверг решении суда отмечается, что в их отношении домашний арест отменен, применен административный надзор. Решением судьи брат и племянник Католикоса не имеют права покидать село Воскеат Эчмиадзинского района, где они и проживают.

Брат и племянник Католикоса были задержаны по обвинению в препятствовании избирательной кампании во время выборов мэра города Эчмиадзин в ноябре 2025 года.

Как сообщалось, премьер Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.