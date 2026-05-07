В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Ереване по-прежнему придерживаются политики балансирования - "сидения на двух стульях", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя последние мероприятия в Ереване, включая саммит Европейского политического сообщества.

Он напомнил о недавно проведенных переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В ходе этих переговоров все точки над i были расставлены. К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики "сидения на двух стульях". Насколько долго так можно в такой позе пребывать, я не знаю", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", как в Москве восприняли последние мероприятия в Ереване, в том числе подписание Арменией и Великобританией декларации о стратегическом партнерстве, и не расценивают ли это в Кремле как путь к разрыву кооперации с Россией.

"Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодны и для России, и для Армении", - отметил Ушаков, добавив: "Я бы сказал, что более выгодно для наших армянских друзей, чем даже для нас".

Кроме того, он упомянул благоприятную ситуацию, в частности, в экономическом развитии. "Тем не менее она связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности взаимодействием Армении в рамках ЕврАзЭС", - сказал Ушаков.