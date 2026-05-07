Поиск

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Ереване по-прежнему придерживаются политики балансирования - "сидения на двух стульях", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя последние мероприятия в Ереване, включая саммит Европейского политического сообщества.

В РоссииПашинян не примет участия в Параде Победы в Москве 9 маяЧитать подробнее

Он напомнил о недавно проведенных переговорах президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"В ходе этих переговоров все точки над i были расставлены. К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики "сидения на двух стульях". Насколько долго так можно в такой позе пребывать, я не знаю", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", как в Москве восприняли последние мероприятия в Ереване, в том числе подписание Арменией и Великобританией декларации о стратегическом партнерстве, и не расценивают ли это в Кремле как путь к разрыву кооперации с Россией.

"Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодны и для России, и для Армении", - отметил Ушаков, добавив: "Я бы сказал, что более выгодно для наших армянских друзей, чем даже для нас".

Кроме того, он упомянул благоприятную ситуацию, в частности, в экономическом развитии. "Тем не менее она связана с тем успешным развитием отношений между нашими странами, в частности взаимодействием Армении в рамках ЕврАзЭС", - сказал Ушаков.

Армения Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

 Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

"Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

 "Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

 Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать объекты в районе Петербурга

Учредитель IT-компании "Пармалогика" заочно арестован за хищение 800 млн руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов