Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В четверг и пятницу должны начаться магнитные бури из-за роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. (...) Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная", - говорится в сообщении лаборатории.

Ученые сообщают, что "к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны".

Они отметили, что следующие магнитные бури на Земле ожидаются с 15 по 18 мая.