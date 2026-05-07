Поиск

Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В четверг и пятницу должны начаться магнитные бури из-за роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. (...) Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная", - говорится в сообщении лаборатории.

Ученые сообщают, что "к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны".

Они отметили, что следующие магнитные бури на Земле ожидаются с 15 по 18 мая.

РАН ИКИ РАН Институт космических исследований Институт солнечно-земной физики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

 США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

 Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

 Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и возможном заключении сделки

Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов