В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

Самолет с эвакуированными пациентами с хантавирусом в Амстердаме
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нынешний анализ случаев заболеваний людей хантавирусом не дает оснований для паники, власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации вокруг очага заражения, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрнчирова.

"При нынешнем понимании ситуации нет причины для беспокойства. Эта ситуация внимательно отслеживается. Мы находимся в контакте со всеми компетентными органами. Мы поддерживаем этот контакт с первого дня оповещения об этом очаге заболевания, возникшем на круизном судне. С того момента мы на связи с ВОЗ, государствами-членами и нашим агентством ECDC - Европейским центром профилактики и контроля заболеваний", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что ECDC уже направил на судно MV Hondius эксперта, который выполняет на месте свою работу, оценивает ситуацию. "Это означает, что мы делаем всё, что необходимо на сегодняшний день. Мы не недооцениваем ситуацию и готовы реагировать на каждый этап этого кризиса хантавируса", - заверила представитель ЕК.

Ее внимание обратили на случай госпитализированной в Нидерландах с подозрением на хантавирус стюардессы самолета компании KLM, обслуживавшей рейс, которым летела умершая в ЮАР от хантавируса пассажирка судна MV Hondius, и работавшей затем на других рейсах.

Хрнчирова в ответ повторила: "В соответствии с доказательствами, которыми мы располагаем на данный момент, риск для европейцев оценивается как слабый. Здоровье граждан в Европе - наш абсолютный приоритет. И это относится также к данному случаю".

При этом пресс-секретарь сообщила, что 6 мая состоялось заседание Комитета по санитарной безопасности, посвященное ситуации с хантавирусом.

"Мы обсуждали этот вопрос с ВОЗ, с государствами-членами и ECDC. Сегодня утром было совещание с нидерландскими и испанскими властями, потому что корабль нидерландский, и он должен прибыть на Канарские острова. И во второй половине дня вновь соберется Комитет по санитарной безопасности с участием всех государств-членов, граждане которых находятся на борту этого судна", - заключила представитель Еврокомиссии.

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, а вакцины от хантавируса на данный момент нет. При этом заражение людей чаще всего происходит от грызунов.

В апреле на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. От него скончались три пассажира: супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно в субботу должно прибыть на Тенерифе на испанских Канарских островах.

