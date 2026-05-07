В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Две россиянки были освобождены из плена в Мьянме, сообщили в четверг в МИД РФ.

"5 мая в результате слаженной оперативной работы посольства России в Мьянме и МВД России с местными властями сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для дальнейшего возвращения в Российскую Федерацию были переданы две гражданки России, освобождённые из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

"МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети "Интернет" относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда. Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества", - подчеркнули на Смоленской площади.