Правозащитники сообщили о 45 задержанных на акции в Минске во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 40 человек задержаны в Минске во вторник в ходе акции в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Список задержанных у Комаровского рынка и на проспекте Машерова центр опубликовал на своем сайте. На данный момент в нем 45 фамилий, почти половина из них - женщины.

Ранее факт задержаний на акции "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Подтверждаем, есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Информация о количестве задержанных уточняется, добавила она.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании Колесниковой, связь с которой ее соратники потеряли еще накануне утром.

Вечером во вторник пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов рассказали на брифинге в Киеве, что белорусские силовики задержали их с Колесниковой в Минске, вывезли на границу, однако Колесникова при пересечении границы Белоруссии с Украиной порвала свой паспорт, вернулась обратно и вновь была задержана белорусскими силовиками.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".