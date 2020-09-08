На акции солидарности с Колесниковой в Минске прошли задержания

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили о задержаниях на проходящей в центре Минска акции солидарности с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой.

"Подтверждаем, есть задержания граждан за участие в несанкционированном мероприятии. Они предупреждались милицией, что мероприятие несанкцонировано и незаконно", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Информация о количестве задержанных уточняется, добавила она.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что точечные задержания начались непосредственно в месте сбора участников акции у Комаровского рынка, и возобновились по ходу движения колонны на ул.Машерова.

"Люди, которые шли с Комаровки, свернули на Машерова. Туда подъехало два микроавтобуса без номеров и автозак. Протестующие скандируют "Позор!". Пошел ОМОН. Девушки громко кричат. Люди встали в сцепки. Начались задержания", - проинформировал портал tut.by.

"Движение по Машерова от Белой вежи в сторону проспекта Независимости перекрыло ГАИ. Здесь толпа девушек. Их задерживают люди в зеленой одежде, пакуют в автозаки. Кого не взяли еще, пытаются вырваться из окружения. Некоторые плачут, кричат", - написал портал.

Что случилось с Марией Колесниковой

Мария Колесникова перестала выходить на связь утром в понедельник, 7 сентября. Случайный свидетель сообщила tut.by, что видела, как ее задерживали люди в штатском и в масках, посадили в машину и увезли. Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее похищении. В милиции отметили, что не в курсе случившегося, но пообещали начать ее искать.

8 сентября штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова задержана и находится в расположении погранотряда в Гомельской области.

В свою очередь Государственный пограничный комитет Белоруссии отказался подтвердить эту информацию. "Эту информацию в Госпогранкомитете не подтверждают и не опровергают", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.