СК Белоруссии отказался дать ход жалобе журналистов, задержанных на акциях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) заявили, что Следственный комитет Белоруссии отказался провести проверку по ее жалобе на случаи воспрепятствования работе журналистов, которые освещали протесты.

"Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", - процитировали в БАЖ.

Ассоциация требовала возбудить уголовное дело в связи с массовым воспрепятствованием работе журналистов 27 августа. В БАЖ также требовали в установленном порядке отстранить подозреваемых от должности, работы, "так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности".

27 августа, в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте милиционеры задержали в общей сложности полсотни журналистов, в том числе сотрудников иностранных СМИ. В МВД объясняли, что их доставили в отделы милиции для проверки документов и аккредитации МИДа. Некоторых затем отпустили, а на других составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала президенту Александру Лукашенко, что сотрудники ее канала оказались среди задержанных в дни протестов и что в спецприемнике их несколько дней не кормили и били. Она сообщила об этом 8 сентября, когда руководители четырех российских СМИ брали у президента интервью. Лукашенко признал, что были переборы, но предложил "перевернуть страницу".