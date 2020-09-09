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Президент Белоруссии сказал, что ОМОН спас страну от блицкрига

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе протестных акций сотрудники ОМОНа наводили порядок.

"ОМОН спас нас от блицкрига. Была задача задавить, ринуться на правительственные учреждения, захватить и если бы не эти ребята, мы бы тут не сидели", - сказал Лукашенко в интервью российским журналистам, которое опубликовано на канале RT.

По его словам, на улицах Белоруссии работает ОМОН и Внутренние войска, в задачу которых входит "стабилизация обстановки, это их задача удержать страну". При этом он признал перегибы со стороны силовиков.

"Единственное, что мне не нравилось - лежачего не бьют, я это им открыто по-мужски сказал: "Ребята, я это не приветствую. (...) Да, и переборы были. И как Караев (министр внутренних дел Юрий Караев - ИФ) извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился", - сказал Лукашенко.

Президент призвал "перевернуть эту страницу и вернуться, когда страсти улягутся". "Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы", - резюмировал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия ОМОН

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