Попытка журналистов встретиться с главой МВД Белоруссии завершилась задержанием

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 журналистов белорусских негосударственных СМИ попросили встречи с главой МВД Юрием Караевым, чтобы узнать о судьбе задержанных коллег, сообщает TUT.BY.

Они пришли к министерству в Минске с растяжками и портретами задержанных. Милиция просила их отойти на другую сторону улицы и вообще не мешать проходу граждан. Министр к ним не вышел. Пришедшим предложили записаться на прием или обжаловать задержания через прокуратуру.

Был задержан фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко, который освещал происходящее.

Издание сообщает, что журналисты проводят акцию протеста в Минске.

С начала протестов в Белоруссии задерживали журналистов, освещавших акции. Иностранцев, у которых не оказывалось аккредитации МИД Белоруссии, выдворяли.

1 сентября в Минске были задержаны освещавшие протесты сотрудники TUT.BY, "КП в Беларуси" и "БелаПАН". Им вменили нарушение правил участия в массовом мероприятии. Пока суд возвращал их дел в милицию на доработку.

2 сентября в столице были задержаны бывшие телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Их арестовали на десять суток за нарушения на митингах. За осуждение задержаний людей в очереди в магазин сувениров их уволили с телевидения.