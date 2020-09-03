Два белорусских телеведущих провели ночь в спецприемнике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Задержанные 2 сентября в Минске телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно провели ночь в спецприемнике на улице Окрестина, написала в инстаграме жена Дудинского Катерина Раецкая.

Ранее Кохно и Раецкий в соцсетях осудили задержания людей, стоявших в очереди в магазин сувениров Symbal.by. Их уволили.

Пресс-служба МВД Белоруссии пообещала прокомментировать задержания журналистов позднее.

1 июня в Минске были задержаны журналисты, освещавшие протесты: Алексей Судников и Надежда Калинина из TUT.BY, Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич из "КП в Беларуси" и Андрей Шавлюго из "БелаПАН". 2 июня суд Октябрьского района дважды вернул их дела милиции на доработку и устранение недочетов. Все шестеро остаются в спецприемнике.

Задержания людей у магазина сувениров Symbal.by проводились в конце июня. В один день милиция задержала десять человек, в том числе фотографа агентства "БелаПАН". В минской милиции объясняли, что задержанные не давали проехать автомобиля, устроили массовую драку и повредили эту машину. На размещенных в социальных сетях записях было видно, что ОМОН задерживает людей из очереди, а не участников конфликта с автомобилем.

Очередь в магазин Symbal.by выросла перед его закрытием. Милиция изъяла у продавцов партию футболок с надписью "ПСИХОЗ%". После этого магазин стали проверять различные органы, из-за чего его работа была фактически приостановлена. В итоге магазин сообщил о том, что его работа будет полностью остановлена. Он специализировался на продаже маек, сувенирах, аксессуарах с национальной символикой, в том числе с бело-красно-белым флагом.