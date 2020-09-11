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Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

Заявления Москвы по инциденту с Навальным и никем не виданные американские вооружения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия опровергла заявление Берлина о том, что материалы по Навальному были переданы в ОЗХО. Российское постпредство со ссылкой на Техсекретариат ОЗХО сообщает, что ни 9, ни 10 сентября Германия ничего не передавала Организации по запрещению химического оружия.

- Небензя в Совбезе ООН заявил, что у России нет оснований расследовать инцидент с Навальным. Он заверил, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с оппозиционером, но российские врачи не нашли никаких следов химоружия в его анализах, а Германия не делится информацией с Россией. Поэтому, по его словам, произошедшее наводит на "мысли о какой-то грязной постановочной игре".

- Трамп сообщил о наличии у США новейших систем вооружений, которые никто ранее не видел. По его словам, ничего подобного нет ни у России, ни у Китая. При этом Трамп понадеялся, что эти системы никогда не придется использовать.

- Microsoft заявила об активном вмешательстве в американские выборы хакеров из России, Китая и Ирана. По данным компании, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, многие из которых связаны с выборами в США, причем целью атак становились как демократы, так и республиканцы.

- "Норникель" считает преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей. В компании заявляют, что сумму нанесенного экологии ущерба можно определить только после завершения экспертизы объемов нефтепродуктов, собранных после аварии на норильской ТЭЦ-3.

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