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Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай.

"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), нет и у Путина (президент РФ Владимир Путин - ИФ)", - сказал он на встрече со своими сторонниками в Мичигане.

При этом Трамп выразил надежду, что эти системы никогда не придется использовать, подчеркнув при этом, что американское ядерное оружие "сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия".

Ранее противники Трампа обвинили его в том, что в интервью журналисту Бобу Вудворду он разгласил секретную информацию, касающуюся вооружений.

"Они сказали, что я мог разгласить секретную информацию. Эти люди больны.... Нет, я просто хочу, чтобы люди знали, что у нас есть величайшие системы, величайшее оборудование и величайшие люди в любой точке мира. Нет никого лучше американских военных", - сказал президент США.

Перед отлетом в Мичиган Трамп заявил сопровождающим его журналистам президентского пула, что за последние три с половиной года - то есть во время его президентства - на армию США было потрачено 2,5 трлн долларов, и теперь у США есть "новые ракеты и снаряды".

США Дональд Трамп

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