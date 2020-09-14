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ИВС на Окрестина в Минске заполнен почти на 100%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске почти стопроцентная наполняемость - из 110 койкомест в субботу были заняты 109.

"Наполняемость на вчерашний день была близка к 100%: из 110 (заняты - ИФ) 109 койкомест", - сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько.

Основную категорию содержащихся в изоляторе на Окрестина составляют лица, которые задерживаются в Минске за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, уточнил он.

По словам Шапетько, условия, в которых содержатся задержанные, соответствуют всем требованиям законодательства.

"И кровати мы видим, и наличие обогревателей, которые в зимнее время суток работают. Мы видим наличие крана с горячей и холодной водой, санитарный узел - и нет необходимости куда-то выходить для своих надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи", - сказал он.

Шапетько заверил, что в камерах всегда присутствуют средства гигиены и постельное белье.

Он рассказал, что задержанные питаются блюдами со столовой завода "Горизонт". Оттуда несколько раз в день доставляется горячая еда.

"Все 109 порций были доставлены и выданы - и завтрак, и обед, и ужин. И меню очень не тюремное, по тем стереотипам, что подносятся в интернете. Каждая позиция прописана. Завтрак - котлеты "Московские", макароны отварные, хлеб белый, огурец соленый. Что касается обеда, это борщ, шницель рыбный, каша гречневая, кисель, опять же хлеб...", - перечислил Шапетько.

Как сообщалось, в воскресенье в Минске были задержаны более 400 участников протестов, в том числе журналистов.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

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