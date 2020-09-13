На субботних акциях в Белоруссии задержали 114 человек

Субботняя акция протеста в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На акциях протеста в Белоруссии в минувшую субботу задержаны 114 человек, сообщает МВД республики в воскресенье.

В Минске задержали 99 человек. Всего под стражу до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были взяты 87 человек, говорится в сообщении.

В МВД заявили, что общее число участников акций не превысило 1 700 человек. В Минске министерство насчитало около 100 участников акции в районе площади Свободы. В проправительственных акциях, по заявлению МВД, приняли участие более 50 тысяч человек.

Накануне белорусские СМИ сообщали, что в "женском марше" в Минске принимали участие несколько тысяч человек. Поступали сообщения о точечных задержаниях. В частности, в отдел полиции были доставлены журналисты телеканала "Белсат", они останутся под стражей до суда.

Акции протеста Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа, по итогам которых официально победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы.