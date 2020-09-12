Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия ответит на возможные новые санкции Запада в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия" (ВГТРК). "Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", - отметил министр, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на новые санкции в отношении Москвы, о которых в настоящее время говорят на Западе.

Полностью интервью выйдет в воскресенье на канале "Россия" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от ОЗХО, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".