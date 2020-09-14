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МВД Белоруссии объяснило самозащитой удар милиционера в лицо женщине в Жодино

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Милиционер в белорусском городе Жодино в воскресенье применил силу к участнице акции протеста, так как ожидал удара с ее стороны, заявили МВД Белоруссии.

"Из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", - описали в ведомстве ситуацию, вызвавшую накануне большой резонанс и общественное возмущение.

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Накануне в белорусских СМИ и телеграм-каналах появилась видеозапись, как во время протестной акции в Жодино милиционер с размаху ударил женщину в лицо, свалив ее на землю. Сообщалось, что позднее она обратилась в больницу.

В Белоруссии уже более месяца идут многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. В частности, только накануне, 13 сентября, по официальным данным, были задержаны около 800 протестующих. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы.

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Белоруссия

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