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Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал белорусский народ решать проблемы мирно и без "майдана", а власти Белоруссии - не затягивать с тем, что вызывает несогласие в обществе. Он сказал это в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

Он напомнил, что после событий на Украине слово "майдан" стало нарицательным, и призвал задуматься над тем, сколько революций уже было, разного рода переворотов, но никто, нигде и никогда не достигал мира, покоя и благополучия при помощи насилия.

"Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми", - сказал предстоятель РПЦ. - Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны".

"Поэтому наш призыв к Белоруссии (...) все вопросы нужно решать мирно. Но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения", - считает патриарх.

В заключение он пожелал, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Белоруссии и стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие "братской Белоруссии".

Протесты в Минске

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РПЦ патриарх Кирилл Белоруссия

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