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Тихановская осудила решение Лукашенко закрыть границу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала решение главы государства Александра Лукашенко закрыть границу с западными соседями "новым уровнем отрыва от реальности". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов – в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ – это новый уровень отрыва от реальности, - заявила Тихановская. - Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира."

Она добавила, что он "потерял всякое доверие" и призвала не обращать внимания на его слова.

Днем ранее Лукашенко на женском форуме сообщил, что закрыл границу на западном направлении, усилил контроль за границей с Украиной и направил пол-армии к западной границе. Он также допустил, что противники Белоруссии могут развязать "горячую войну", поскольку у них осталось мало вариантов.

В августе и сентябре он не раз говорил, что у западной границы страны противники "лязгают гусеницами", в связи с чем он давал приказы о проведении в западных регионах учений и о слежении за передвижениями войск НАТО.

Он также заявил, что его противники могут попытаться развязать "горячую войну". "Честно вам скажу - мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну", - сказал Лукашенко.

1нн ми

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Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко Украина

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