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Госдеп заявил, что "Хезболла" хранит аммиачную селитру по всей Европе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В госдепе США полагают, что движение "Хезболла" хранит запасы аммиачной селитры в ряде стран Европы для совершения там террористических нападений, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Хезболла" складирует это оружие для того, чтобы проводить крупные террористические нападения в любом месте, где им или их руководству в Тегеране заблагорассудится", - цитирует агентство координатора госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлса.

AP приводит слова Сейлса, который заявил, что за последние годы боевики "Хезболлы" перевезли нитрат аммония из Бельгии во Францию, Грецию, Италию, Испанию и Швейцарию. При этом, не исключено, что они продолжат пополнять запасы этого вещества по всей Европе.

В частности, Сейлс утверждает, что группировка занимается транспортировкой аммиачной селитры по всей Европе с 2012 года в аптечках для оказания первой помощи.

Аммиачная селитра – вещество, из-за которого произошла серия разрушительных взрывов в портовой зоне Бейрута 4 августа.

Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

В США "Хезболла" считается террористической организацией с 1997 года.

Взрывы в порту Бейрута

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США Хезболла

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