Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ПВО Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении.
"20 сентября в 23:13 (22:13 мск) тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении был уничтожен подразделениями Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана", - сообщает Минобороны Азербайджана.
По данным оборонного ведомства, в настоящее время ведутся поиски останков уничтоженного БПЛА.