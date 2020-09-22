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SpaceX 27 сентября снова попытается запустить спутники Starlink

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX планирует 27 сентября предпринять новую попытку запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск, который был отменен 17 сентября из-за непогоды в Атлантике, предполагается осуществить 27 сентября в 10:43 по времени Восточного побережья США (в 17:43 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

По данным метеопрогнозов, погодные условия на 70% благоприятствуют проведению запуска.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая будет использоваться во второй раз, должна будет традиционно совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике, примерно 633 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются поймать в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже 13-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

SpaceX Starlink Falcon 9

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