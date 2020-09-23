Прибывших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов COVID-теста

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу методом ПЦР должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Постановление было опубликовано в среду. Пункт о самоизоляции прибывающих из-за границы россиянах внесен в постановление главного санитарного врача "О социально-эпидемиологическом благополучии населения" (было принято в марте), где речь идет об обеспечении режима самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавируса.

На прошлой неделе оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября - с Южной Кореей.