В Азербайджане решили ввести в ряде регионов военное положение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения, в ряде регионов страны будет введен комендантский час, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно решению, комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и других городах страны.

По данным СМИ, в настоящее время проходит внеочередное пленарное заседание парламента, на котором обсуждается вопрос о провокациях с армянской стороны на линии соприкосновения и ситуация в регионе.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Военное положение в воскресенье было объявлено в Армении и непризнанной НКР.

По словам Пашиняна, бои продолжаются на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.