Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

В Азербайджане решили ввести в ряде регионов военное положение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в воскресенье принял решение о введении военного положения, в ряде регионов страны будет введен комендантский час, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно решению, комендантский час будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и других городах страны.

По данным СМИ, в настоящее время проходит внеочередное пленарное заседание парламента, на котором обсуждается вопрос о провокациях с армянской стороны на линии соприкосновения и ситуация в регионе.

В миреАлиев заявил о решимости покончить с проблемой КарабахаЧитать подробнее

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Военное положение в воскресенье было объявлено в Армении и непризнанной НКР.

По словам Пашиняна, бои продолжаются на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане с понедельника введут военное положение

В Азербайджане с понедельника введут военное положение

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о гибели в воскресенье 16 военных

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. Обобщение

Азербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. Обобщение

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военные Азербайджана предложили одному из армянских гарнизонов сдаться

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха

Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт

Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт

В центре Минска собрались более пяти тысяч протестующих

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');