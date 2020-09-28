Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Один из четверых обвиняемых по делу о гибели малайзийского самолета (рейс MH17) в Донбассе Олег Пулатов готов выступить в суде и рассказать об участии в боевых действиях на востоке Украины, но его защита возражает против этого. Об этом в суде заявила одна из его адвокатов Сабине тен Дуссхатэ.

В судебном комплексе Схипхол 28 сентября возобновился процесс по делу МН17.

Тен Дуссхатэ рассказала, что, несмотря на карантинные ограничения, адвокаты смогли съездить в Россию и впервые встретиться с клиентом.

"В результате мы получили много дополнительной информации... Наш клиент сказал нам, что он не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук" (зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит самолет. - ИФ.), ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был к этому причастен и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", - заявила тен Дуссхатэ.

По ее словам, Пулатов видел сбитый самолет. Он рассказал адвокатом, "как ужасно это было для него лично", добавила она.

При этом Пулатов признает, что участвовал в военных действиях на Украине.

"Пулатов хочет говорить по этим вопросам и хочет выступить перед этим судом, но мы против этого. Его фото было широко распространено, и для него будет небезопасно появится здесь, также имея в виду, что на его арест есть международный запрос", - заявила тен Дуссхатэ.

По ее словам, защита обдумает, как можно организовать обращение Пулатова к суду.

Она добавила, что и защите, и самому суду, нужно больше времени, чтобы собрать больше информации в отношении возможной причастности Пулатова к трагедии. Она также настаивает на том, чтобы защите дали еще один месяц для того, чтобы направить окончательные запросы на дополнительное расследование.

"Нам нужно больше информации от нашего клиента, чтобы понять, какие дальнейшие запросы мы можем направить. Мы считаем, что с ним нужно говорить больше. Нам нужно больше знать о позиции нашего клиента. Мы сможем направить окончательные запросы о дополнительном расследовании через один месяц к судебному заседанию, которое назначено на 2 ноября. Мы считаем, что в результат следственных шагов, которые мы потому запросим, прольет больше света на этот предмет", - пояснила она.

После этого обвинение попросило 20 минут для для подготовки ответа.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил перерыв.

Процесс по делу о гибели 298 человек при крушении рейса MH17 проходит в Нидерландах с 3 марта в отсутствие всех четверых обвиняемых. Защита есть только у гражданина России Олега Пулатова. Адвокаты уже просили суд рассмотреть альтернативные версии крушения, ставили под сомнение версию следствия, обращали внимание на коррупцию на Украине, просили перевести все материалы дела на русский язык и добились права осмотреть обломки лайнера.

Также по делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

Гиркин говорил, что в суде участвовать не собирается, вины не признает, но несколько раз говорил, что чувствует некую моральную ответственность за гибель мирных пассажиров, поскольку командовал ополченцами и непосредственно участвовал в военном конфликте.