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Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области
Фото: Reuters

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва больше не видит смысла продолжать начавшиеся в 2018 году трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами "по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17". Об этом сообщил российский МИД. Он возложил на Гаагу ответственность за срыв переговоров.

Соглашаясь на эти консультации, российская сторона исходила, что они "будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы". Всего прошло три раунда переговоров.

В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением малйазийского Boeing в Донбассе. В МИД этот шаг расценивают как "недружественные действия" и "очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".

В МИД отметили, что Гаага подала этот иск, "не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций". Ее решение лишет смысла продолжение трехсторонних консультаций и участие в них России.

"По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 г., а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших, - говорится в заявлении министерства. - Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы".

МИД напомнил, что несмотря на открытость России к контактам со следствием, "Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ)". "Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России", - констатировали в ведомстве.

"Оставаясь приверженными положениям резолюции СБ ООН 2166, мы намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, но делать это будем уже в других форматах", - заключили на Смоленской площади.

Сбор и вывоз обломков Boeing 777 из Донецкой области

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МИД Нидерланды ЕСПЧ Минюст Гаага Донецк MH17 Австралия Украина

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