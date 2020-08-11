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Boeing не получил ни одного заказа в июле и поставил клиентам 4 лайнера

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего 4 лайнера.

Кроме того, клиенты авиакомпании в прошлом месяце отменили заказы на 43 самолета 737 MAX, полеты которых до сих пор приостановлены.

В июне Boeing передал клиентам 10 самолетов, в мае – 4.

Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

Запас готовых самолетов у Boeing продолжает расти, поскольку их производство опережает продажи, что оказывает давление на финансы авиаконцерна.

Европейский конкурент Boeing – Airbus – в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на 4 воздушных судна.

Как Boeing, так и Airbus существенно сократили производство, поскольку авиакомпании отменяют заказы и откладывают новые в связи с падением спроса на их услуги. Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), авиационный трафик в этом году будет более чем на 60% ниже, чем в прошлом году, и не вернется к уровням 2019 года в ближайшие четыре года.

В июле Boeing поставил клиентам 2 самолета 787 Dreamliner, а также по одному самолету моделей 777 и 767.

Портфель заказов Boeing уменьшился до 4,496 тыс. самолетов после удаления из него заказов на 9 самолетов MAX.

Акции Boeing прибавляют 3,2% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 43%.

Boeing США

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