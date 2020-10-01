В Карабахе заявили о сбитом вертолете Азербайджана
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявляют, что сбили военный вертолет Азербайджана.
"1 октября на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил ... подразделения армии обороны сбили военный вертолет противника, который упал на территорию Ирана", - сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Там отметили, что, поскольку военные действия проходят близко к границе с Ираном, то подобные случаи неизбежны.
Подтверждений из других источников о сбитом вертолете не поступало.
Новый виток конфликта
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Утверждалось, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в нескольких регионах страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. Потери в живой силе и технике есть с обеих сторон.