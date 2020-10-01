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В Армении сообщили о новых боях в Карабахе после утреннего затишья

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились с новой интенсивностью, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Бои ожесточились. Интенсивность в эти минуты возросла. Противник в основном применяет артиллерию", - сказал Ованнисян на брифинге в четверг.

Он отметил, что, по имеющимся у армянской стороны последним данным, в течение ночи и до настоящего момента азербайджанская сторона потеряла убитыми 360 военных, 600 раненых, уничтожено три вертолета, 15 единиц бронетехники, одна система "Смерч", шесть беспилотников.

"Все попытки наступательных действий противника потерпели неудачу", - сказал Ованнисян.

Данных из Баку по ситуации в зоне конфликта и потерям пока нет. Утром в четверг Минобороны Азербайджана заявляло об обстреле города Тертер, а генпрокуратура Азербайджана сообщала, что жертвами обстрелов с армянской стороны, начиная с 27 сентября, стали 16 мирных азербайджанских граждан, еще 55 человек получили ранения.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Армения заявила о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 01 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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