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Степанакерт назвал обстановку в Карабахе стабильно напряженной

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В течение ночи в зоне карабахского конфликта сохранялась стабильно напряженная ситуация по всем направлениям, оперативно тактическая обстановка к утру не изменилась, объявила в четверг пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, Армия обороны НКР потеряла 104 человека убитыми. О новых раненых за сутки не сообщалось. В среду говорилось о 120 раненых военнослужащих.

Минобороны Азербайджана в четверг объявило, что азербайджанские силы минувшей ночью "нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении". О боевых потерях ведомство не сообщило.

В минувшую среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна должна восстановить территориальную целостность и что боевые действия в Карабахе прекратятся, если армянские войска полностью выйдут из региона. Он также заявил, что не видит смысла в призывах к диалогу по Карабаху со стороны отдельных стран после безрезультатных усилий Минской группы ОБСЕ.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян призвал готовиться к долгосрочной карабахской войне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговорес президентом Ирана Рухани заявил о вмешательстве Турции в карабахский конфликт. Минобороны Турции это отрицает.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Армения Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан Минобороны Ильхам Алиев Араик Арутюнян Никол Пашинян Турция

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