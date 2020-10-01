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Азербайджан опроверг потерю военного вертолета в Карабахе

Азербайджан опроверг потерю военного вертолета в Карабахе
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана не подтверждает сообщения армянской стороны об уничтожении азербайджанского военного вертолета в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава пресс-службы министерства Вагиф Даргяхлы в четверг.

"Информация о сбитом военном вертолете и якобы его падении на территории Ирана - очередная ложь армянской стороны", - сказал Даргяхлы.

"Все средства ВВС Азербайджана находятся в полной боевой исправности", - добавил он.

Ранее в четверг в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что сбили азербайджанский военный вертолет Азербайджана.

"1 октября на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил ... подразделения армии обороны сбили военный вертолет противника, который упал на территорию Ирана", - сообщила пресс-служба Минобороны НКР.

Там отметили, что, поскольку военные действия проходят близко к границе с Ираном, то подобные случаи неизбежны.

Вместе с тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в фейсбуке фото сбитого над карабахским городом Аскеран азербайджанского беспилотника.

"Фото одного из сбитых в Аскеране азербайджанских БПЛА, который был уничтожен ВС Карабаха. Целью БПЛА был населенный пункт, где и был сбит", - отметила Степанян.

По данным Минобороны Армении, боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились с новой интенсивностью в четверг днем.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР Нагорный Карабах

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